РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Балашиха присоединяется к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 3 июля жители городского округа смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, которые будут расположены на парковке ТЦ «Юнион», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«3 июля в Балашихе пройдет бесплатное массовое тестирование на ВИЧ-инфекцию. С 12:00 до 18:00 на парковке ТЦ «Юнион» (улица Советская, 5) в микрорайоне Железнодорожный можно будет сдать тест на ВИЧ в мобильном пункте тестирования - брендированном автомобиле «ГАЗ» белого цвета с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция», - говорится в сообщении.

III Всероссийская акция от министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в 2020 году пройдет с июня по ноябрь. Тестирование проведут в 200 городах РФ, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.