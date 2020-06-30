РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Первый Единый государственный экзамен для выпускников пройдет в городском округе Мытищи 3 июля, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«В Мытищах образовательные учреждения на 100% готовы к проведению ЕГЭ. Первый экзамен для выпускников пройдет уже 3 июля. Для нас основная задача – обеспечить безопасность детей. Поэтому все требования для проведения ЕГЭ в мытищинских школах выполнены», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на его страницах в соцсетях родители выпускников несколько раз задавали вопрос «будут ли ребята сидеть на экзаменах в масках?».

«Соглашусь с мнением начальника управления образования Натальей Гречаной, что в жаркую погоду детям тяжело будет писать в перчатках и масках. Поэтому рекомендуем родителям настроить детей сдавать экзамен без маски, лучше почаще обрабатывать руки и пить воду. Условия мы для этого создали», - отметил глава.

Азаров добавил, что вместе с временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора Анзором Музаевым и министром образования Московской области Ириной Каклюгиной они проверили, как проходит пробный ЕГЭ в школе №32.

Министр отметила на примере этой школы, что все пункты проведения экзамена в Подмосковье оснащены в соответствии со стандартом.

«Есть: разметка, питьевая вода, антисептики, термометры, бактерицидные лампы, экспресс-тесты. Наши организаторы прошли тестирование на коронавирус. Все здоровы! Экзамен совсем скоро, хочу пожелать нашим школьникам успешного прохождения итоговой аттестации. Вы обязательно справитесь!» - отметил Азаров.