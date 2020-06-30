РИАМО – 30 июн. Новый учебный год у российских школьников начнется с 1 сентября, учебные заведения сейчас готовятся к этому, сообщает Nation News.

Однако с сентября школы должны будут соблюдать все предписанные санитарные меры.

«Таким образом, минимизируют риск распространения коронавирусной инфекции», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Пробный Единый государственный экзамен прошел в РФ на днях. В результате проведения мероприятия не было выявлено никаких серьезных сбоев.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов