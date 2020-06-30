РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 3 июля будут вакцинировать собак и кошек против бешенства, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Ветеринарная станция по городским округам Домодедово и Подольск 3 июля на территории Львовского рынка с 13:00 до 15:00 будет вакцинировать собак и кошек против бешенства», - говорится в сообщении.

Львовский рынок находится рядом с железнодорожной станцией Львовская.