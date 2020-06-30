РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Предприниматели городского округа Мытищи могут воспользоваться новой социальной программой «Мытищи под защитой» и бесплатно застраховать сотрудников на случай заболевания коронавирусом, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Члены союза «Мытищинской торгово-промышленной палаты» воспользовались новой социальной программой «Мытищи под защитой» и бесплатно застраховали своих сотрудников на случай заболевания вследствие новой коронавирусной инфекции. Сделать это может руководитель любого предприятия, организации и ИП. Все подробности оформления страхового полиса можно узнать по телефону: 8 (495) 510 - 31 - 34», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что предприниматели Мытищ могут ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса на сайте ФНС России http://nalog.ru в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса». Для получения информации необходимо ввести ИНН. Также подобрать меру поддержки можно на портале invest.mosreg.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону: 0150.

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30 ИЮНЯ

- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов