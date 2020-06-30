РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Глава Балашихи Сергей Юров и председатель совета депутатов городского округа Геннадий Попов вручили медали «За особые успехи в учении» более 280 отличникам-выпускникам школ городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло 29 июня в школе №21 в микрорайоне Дзержинского. Для недопущения распространения коронавируса его проводили с перерывом в два этапа. Каждому медалисту вручили награду и подарок – часы, а после Юров сфотографировался с выпускниками.

«Я уверен, что сегодняшний день запомнится каждому из присутствующих здесь выпускников. Впереди еще большая взрослая жизнь и масса испытаний, но получение медали в школе уже говорит о вас, как о выдающихся жителях нашей страны, нашего города. И мне хочется пожелать вам в будущем не сбавлять обороты. Всех с праздником», - сказал Юров.

Он поблагодарил педагогов балашихинских школ, пожелал выпускникам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.

По словам Попова, из года в год отрасль образования показывает все лучшие и лучшие результаты. В текущем году в Балашихе на 46 медалистов больше, чем в прошлом году. Их число составило 281 человек.

«Хочется пожелать всем выпускникам правильно выбрать профессию, с которой будет связана дальнейшая жизнь», - подчеркнул Попов.

В 2020 году из образовательных учреждений Балашихи выпускается 2 287 учеников.

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, получившим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.