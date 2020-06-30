РИАМО - 30 июн. На субсидирование закупки сельхозтехники производителям Подмосковья выделили свыше 211 миллионов рублей из бюджета региона в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники увеличена на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Из бюджета Московской области выделено 211,4 миллиона рублей. В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составили 193,1 миллиона рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Техника обновляется в хозяйствах, которые имеют в наличии сельхозоборудование, произведенное свыше 10 лет назад и находящееся в собственности сельхозтоваропроизводителей.

«В процессе замены сельхозтехники можно не проводить ее физическое уничтожение и снятие с учета. Техника, находящаяся за пределами амортизационного ресурса, остается в хозяйствах и может использоваться в качестве дополнительного источника комплектующих и запасных частей при ремонте», - подчеркнул Разин.

Сельхозпредприятия чаще всего приобретают отечественную конкурентоспособную технику, которая не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит по своим техническим характеристикам и более дешевая в обслуживании.

Разин добавил, что Подмосковье - один из немногих регионов, который субсидирует закупку сельхозтехники, что является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению парка техники.