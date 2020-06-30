РИАМО - 30 июн. Пассажиропоток «Аэроэкспресс» увеличился, поэтому компания еще больше усилила меры безопасности и ввела еще один дополнительный метод дезинфекции – обработку подвижного состава холодным туманом на основе дезсредств, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В компании подчеркнули, что этот способ сегодня является одним из наиболее эффективных. Дезинфицирующий туман, создаваемый специальным генератором, заполняет все пространство и проникает даже в труднодоступные места, обеззараживая все поверхности и воздух. При обработке используются сертифицированные дезинфицирующие средства.

«Безопасность пассажиров – наш безусловный приоритет. Технология проведения дезинфекционных мероприятий у нас строго регламентирована, и мы тщательно следим за ее выполнением, применяем новые методы. Входя в вагон аэроэкспресса, пассажир может быть уверен в том, что все контактные поверхности и воздух регулярно обеззараживаются», - сказала генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Во всех поездах и пассажирских терминалах «Аэроэкспресс» не менее трех раз в день также проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь с помощью переносных антибактериальных ламп.

Компания «Аэроэкспресс» предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности поездки и призывает пассажиров соблюдать также личные меры профилактики: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от окружающих.

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30 ИЮНЯ

- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов