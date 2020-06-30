РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников по решению суда закрыли нелегальную палатку, где торговали фруктами и овощами, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации округа.

В администрацию Котельников поступили обращения граждан о незаконной торговле овощами и фруктами по адресу: микрорайон Южный, дом 8, непосредственно у фасада дома. По поручению главы Сергея Жигалкина сотрудники администрации провели выезд совместно с представителями Котельниковского отдела полиции.

«Факт нарушения подтвердился. Сотрудниками полиции составлен административный протокол о нарушении в сфере торговли. Материал был направлен в суд. Нарушитель привлечен к административной ответственности, незаконная торговая деятельность была полностью прекращена», - заключается в сообщении.