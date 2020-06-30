РИАМО - 30 июн. За последнюю неделю число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 31%, за последние сутки в столице подтверждено 745 новых случаев Covid-19, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

«46,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов