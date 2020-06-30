РИАМО - 30 июн. Сотрудники «Почты России» продолжают оказывать услуги по приему платежей от членов садовых и дачных некоммерческих товариществ, больше всего эта услуга востребована в Мытищах и Наро-Фоминске, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

В среднем, в неделю производятся 100 транзакций по оплате счетов за газ, электроэнергию, а также членских и целевых взносов. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон принимает платежи, а средства поступают по назначению в режиме реального времени.

«Два месяца назад мы всей семьей «сбежали» из города, живем на даче и в полной мере оценили удобство такого сервиса. Мне, как программисту, за счастье, что есть мобильные кассы, на все операции тратится не больше пяти минут», - рассказал Денис Москвичев из Наро-Фоминского округа.

Жители подмосковных товариществ могут оплатить услуги по вывозу мусора, электроэнергии, стационарной телефонной и сотовой связи, газа, а также услуги некоторых телевизионных и интернет-провайдеров. Вместе с этими услугами почтальон принимает и оформляет подписку на любимые издания, а также продает счастливые лотерейные билеты.