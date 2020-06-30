РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Местные производители предложат жителям подмосковного Красногорска скидки и подарочные купоны в рамках промо-акции «Сделано в Красногорске» 1 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

«Промо-акция «Сделано в Красногорске» 1 июля пройдет сразу на 20 локациях в разных районах округа. Жителям будут предложены скидочные и подарочные купоны от красногорских компаний. А приняв участие в конкурсе в соцсетях, можно будет получить стильную сумку проекта «Сделано в Красногорске», - говорится в сообщении.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Московской области, президента Красногорской ТПП Дениса Французова, весь местный бизнес объединяется и предлагает различные услуги – скидку в ресторан, бесплатное посещение фитнес-клуба или мастер-класса и так далее.

«Охват ожидается большой – около 100 тысяч населения. И на сегодняшний день у нас уже несколько тысяч предложений от предпринимателей. То есть каждый может получить презент от местного бизнеса», - пояснил Французов.

Ранее в ходе своего визита в Красногорск проект высоко оценил вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Московской области Александр Чупраков.

«Очень хороший, позитивный опыт, который поможет местным компаниям привлечь максимальное количество клиентов из числа местных жителей и максимально сохранить рабочие места и занятость», - отметил Чупраков.

По словам организаторов, привлекать местный бизнес к подобным промо-акциям планируется и в дальнейшем.