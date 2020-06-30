РИАМО - 30 июн. За минувшие сутки в Москве подтвердили 745 случаев инфицирования Covid-19, всего в мегаполисе было выявлено 221 598 случаев инфекции, сообщает оперативный штаб города по ситуации с коронавирусом.
За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19. Из них свыше 30% новых заболевших не имели клинических проявлений инфекции.
Всего с начала пандемии в стране выявили 647 849 случаев коронавирусной инфекции.
Жителям столицы советуют при симптомах ОРВИ сразу вызывать врача на дом. Под обычной простудой может скрываться Covid-19.
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Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.
- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.
- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.
- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов
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