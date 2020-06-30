РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске начали капитальный ремонт водопропускной трубы через реку Петрица на дороге к деревне Бородино, чтобы избежать подтоплений весной, работы завершат в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автомобильная дорога Подольск - А-101 Москва - Малоярославец - Рославль – Бородино является единственным проездом к Варшавскому шоссе и Подольску для жителей деревни Бородино. Ранее в период весеннего половодья на участке могли возникать подтопления, разрушающие сооружение и препятствующие проезду автотранспорта, в связи с чем было принято решение о проведении капитального ремонта объекта.

«В Подольске на 1,1 километре региональной автодороги Подольск - А-101 Москва - Малоярославец - Рославль – Бородино начались работы по переустройству водопропускной трубы. В настоящее время на объекте идут подготовительные работы. Выполняется геодезическая разбивочная основа для строительства и вырубка деревьев и кустарников с выкорчевкой пней. Установлены дорожные ограждения и соответствующие дорожные знаки для организации безопасного дорожного движения», - говорится в сообщении.

В рамках работ на участке заменят водопропускную трубу с устройством водоотводящей дамбы и очистных сооружений, выполнят укрепление обочины, сделают откосы насыпи и дно кюветов. В границах ремонта на участке заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой камень и построят тротуар. Завершить работы в полном объеме запланировано в октябре текущего года.

Заказчиком капитального ремонта выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ «Мосавтодор», подрядчик – ООО «Стройпроект».