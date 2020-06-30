РИАМО - 30 июн. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «АресПрод» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что компания уклонилась от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Управление рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Красногорск Московской области, в отношении ООО «АресПрод» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Однако компания не представила подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения в регламентированный срок, из-за чего учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по строительству водопроводных сетей для подключения участков многодетных семей.

Фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АресПрод» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.