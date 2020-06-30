РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В подмосковных Люберцах дольщикам жилых комплексов Twin House и «Карамельный» предоставят новый график строительства, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Владимир Ружицкий.

Проблемы участников долевого строительства жилых комплексов Twin House и «Карамельный», возведение которых ведется при участии ИСК «Ареал», рассмотрели накануне. В совещании приняли участие представители министерства жилищной политики Московской области, компании-застройщика, ИК «Московия», жителей городского округа Люберцы.

«В связи со сменой руководства ИСК «Ареал», а также рядом сложностей, вызванных пандемией Covid-19, строительство домов ведется с отставанием от графика. В ближайшее время будет назначен новый генеральный директор ИСК «Ареал», после чего руководство компании совместно с ИК «Московия» предоставит график с конкретными сроками окончания строительства домов», - написал Ружицкий.

По его словам, также принято решение провести в компании «Ареал» проверку финансовой деятельности.