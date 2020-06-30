РИАМО – 30 июн. В России клиенты банков начали массово жаловаться на то, что кредитные организации умалчивают об условиях предоставления кредитных каникул и затягивают сроки их оформления, пишет во вторник газета «Известия».

На разных форумах свои жалобы оставили десятки сообщений от недовольных клиентов крупнейших кредитных организаций — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и других.

«Части клиентов вместо кредитных каникул, введенных по поручению президента в апреле, оформили реструктуризацию на условиях банков, но граждане узнали об этом лишь постфактум. Причем отказаться от полученных удаленно льготных условий оказалось не так просто», - говорится в сообщении.

Между тем, в банках рассказали, что все их действия соответствуют рамкам закона.

Ранее Центробанк уже предупреждал кредитные организации о недопустимости недостаточного информирования клиентов о собственных программах кредитных каникул.