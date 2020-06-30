РИАМО - 30 июн. Победителями очередного розыгрыша программы «Миллион призов» стали свыше 255 тысяч москвичей, бонусы и скидки можно обменять в торговых сетях и ресторанах, а также потратить выигрыш на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего для участников голосования по Конституции РФ предусмотрено 2 миллиона призов. Стоимость приза составляет от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

«В столице прошел очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 255 444 человека. Всего состоялось пять розыгрышей 1 233 981 выигрышного кода участников», - говорится в сообщении.

Победители в программе «Миллион призов» могут обменять бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать их для оплаты городских сервисов. Кроме того, горожане могут потратить баллы на благотворительность.

Сертификаты участника выдают с 25 июня по 1 июля — в дни общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Стать участником программы и розыгрыша призов смогут граждане, проголосовавшие онлайн, на избирательных участках или на дому.

Розыгрыши проходят ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Победители узнают о выигрыше с помощью СМС-сообщения, в котором указан уникальный код. Его нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля включительно. Полученные баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

Самым популярным поощрением стали сертификаты на 1 тысячу рублей в магазин «Дикси», на втором месте — сертификаты такого же достоинства в «Детский мир», на третьем — сертификаты сети аптек «Столички». Также победители за счет выигранных баллов часто пополняют карты «Тройка».