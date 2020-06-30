РИАМО - 30 июн. Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России о штрафе в отношении компании «СМС Трафик» за нарушение Закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился местный житель, который сообщил о получении им рекламы через СМС от компании «СМС Трафик» без его согласия. На этом основании возбуждено административное расследование.

«По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «СМС Трафик» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным постановлением, фирма обратилась в суд. Но там подтвердили законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.