РИАМО - 30 июн. Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В регионе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Это значит, что находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты нельзя.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов