РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. В доме на улице Кузьминская подмосковных Котельников отремонтировали подъемник для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Сотрудники управляющей организации ООО «Успех» стараются всеми возможными способами облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Так в пятом подъезде дома 11 по улице Кузьминская отремонтирован вышедший из строя подъемник для инвалидов, в подъезде их проживает двое», - говорится в сообщении.

Также в целях создания комфортной среды для инвалидов управляющей организацией выполняются работы по устройству съездов с тротуаров, устанавливаются пандусы в холлах первых этажей.

«Управляющая организация УК «Котельники», проявляя заботу о жительницах подъезда 7 дома 10 в микрорайоне Силикат, имеющих маленьких детей, установила пандус на ступенях входной группы, по которому удобно опускать и поднимать детские коляски», - завершается в сообщении.