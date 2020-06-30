РИАМО - 30 июн. Еще 2295 пациентов в столице выздоровели после прохождения лечения от коронавируса, всего Москве выздоровели уже 150 397 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2295 пациентов», - отметила Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавируса, у него берут анализы. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут сделать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом и с отрицательными анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- 745 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице за сутки. За сутки в России зафиксировали 6693 новых случая Covid-19.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов