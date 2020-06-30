РИАМО - 30 июн. ВДНХ разработала путеводитель по фонтанам, протяженность маршрута составляет около 4 километров, в нем обозначены девять точек – от известных до небольших одиночных фонтанов, прогулка займет около 45 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная выставка страны подготовила путеводитель по фонтанам. В него вошли как символы Москвы, среди которых «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», так и небольшие и менее известные фонтаны ВДНХ», - говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составляет около 4 километров, время прохождения — примерно 45 минут. В путеводителе указано девять точек — одиночные фонтаны и фонтанные комплексы.

Посетители главной выставки с помощью гида узнают об исторических сооружениях, многие из которых являются объектами культурного наследия, и о современных фонтанах ВДНХ, спрятанных в неожиданных местах.

Маршрут начинается от арки главного входа до ландшафтного парка.