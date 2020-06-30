РИАМО - 30 июн. Застройщик «А101» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов жилого комплекса «Скандинавия», расположенного в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В двух корпусах расположены 959 квартир. В корпусах от 8 до 14 этажей, а также один подземный.

«Суммарная жилая площадь двух корпусов – более 50 тысяч квадратных метров», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Скандинавия» – крупный жилой комплекс в новой Москве. В настоящий момент введен в эксплуатацию уже 21 жилой корпус.

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