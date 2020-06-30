РИАМО - 30 июн. В Москве на Семеновской площади начались работы по реставрации кинотеатра «Родина», построенного в стиле постконструктивизма в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кинотеатр «Родина», построенный в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова, является памятником архитектуры в стиле постконструктивизма, который расположен по адресу: Семеновская площадь, дом 5.

«Началась реставрация кинотеатра «Родина» на востоке столицы. Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение работ», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что кинотеатр «Родина» - один из немногих сохранившихся в Москве памятников постконструктивизма. Здание за более чем 80 лет реконструировали несколько раз, но его исторический облик почти не изменился.

По его словам, до наших дней сохранились подлинные элементы интерьеров. Особую ценность представляет оформление первого этажа здания. Фойе кинотеатра украшают восьмигранные колонны с капителями и проложенными по ним балками, формирующими кессонные потолки.

Емельянов уточнил, что все работы по реставрации проводятся под надзором Мосгорнаследия, так как кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно проекту, специалистам предстоит отреставрировать уникальное декоративное оформление фасадов, ограждение балкона из балясин, а также будут воссозданы по историческим документам металлические и деревянные ограждения лестниц. Приведут в порядок лестничные площадки и ступени из цветного цемента с мраморной крошкой.

Реставраторы также уделят внимание сохранившемуся декору интерьеров — кессонным потолкам, историческим люстрам и лепным розеткам на потолках.

«Планируется раскрыть оконные проемы, которые были заложены в 1968–1971 годах, а также разобрать кладку стен поздней пристройки и воссоздать исторический дверной проем. Помимо этого, будет восстановлено восьмигранное окно на втором этаже лестницы. Плоскую кровлю, где располагается галерея, приведут в порядок, и на нее снова можно будет выходить», - добавляет в материале.