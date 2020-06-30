РИАМО - 30 июн. Услуга по оформлению карты москвича стала самой востребованной у жителей столицы после возобновления работы центров «Мои документы», за ее оформлением уже обратились свыше 100 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С момента возобновления работы центров «Мои документы» самой популярной стала услуга по оформлению карты москвича. За ней обратились уже более 100 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Обладатели карты москвича могут воспользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, получать социальные выплаты, оплачивать услуги, а также использовать ее в качестве полиса ОМС в городских поликлиниках.

Подать заявление на оформление карты москвича в любом офисе «Мои документы» могут льготные категории горожан, студенты, учащиеся школ и колледжей. А также женщины, зарегистрированные в Москве и вставшие на учет в поликлинику до 20-й недели беременности. Еще законные представители и иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, жители, получающие субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее центры «Мои документы» были закрыты для нераспространения коронавируса в столице.