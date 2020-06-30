РИАМО - 30 июн. Пожар здания на улице Гурьева, 16 в подмосковном Раменском был ликвидирован 29 июня в 22:56, сообщение о пожаре на этом объекте поступило в 15:01, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Согласно открытым источникам, в здании располагаются мини-маркет, кафе и отделение банка.

«В 15:50 - локализация. В 16:50 - ликвидация открытого горения. В 22:56 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 47 пожаров.