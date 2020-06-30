РИАМО - 30 июн. Отсрочку и полную отмену платежей по аренде оформили свыше 4 тысяч московских предпринимателей и организаций, общая сумма данной меры поддержки предоставлена в размере 15,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 4 тысяч предпринимателей, арендующих и выкупающих у города недвижимость и землю, а также собственников земельных участков оформили отсрочку и отмену платежей на сумму 15,69 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что оформить отсрочку и полную отмену платежей по аренде и выкупу недвижимости могут более 14 тысяч столичных организаций. Общий объем поддержки составляет 20,88 миллиарда рублей. Ей могут воспользоваться компании, которые пострадали в период временных ограничений и были вынуждены приостановить или существенно сократить свою деятельность.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что до конца нынешнего года подать заявку на антикризисную помощь могут еще около 10 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций, арендующих у города землю и помещения.

«Действующий бизнес еще может оформить четырехмесячные арендные каникулы на 4,63 миллиарда рублей, а девелоперы — трехмесячную отсрочку платежей в объеме 560 миллионов рублей», - уточнил Гаман.

Обращение в свободной форме на антикризисную помощь необходимо направить в департамент городского имущества Москвы через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте на адрес ведомства. В заявке надо указать номер договора аренды или финансово-лицевого счета, приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она была приостановлена в соответствии с принятыми законами.