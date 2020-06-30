РИАМО - 30 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего неоднократно судимого мужчину, которого подозревают хищении денег из табачного магазина в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник ворвался в табачный магазин, расположенный на Площади Ленина, угрожая ножом продавцу, похитил деньги, а после этого скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан по месту своего проживания. В ходе обыска его жилища обнаружены и изъяты часть похищенных денежных средств и нож, используемый при совершении преступления», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.