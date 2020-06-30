РИАМО - 30 июн. Плановый прием и оказание экстренной медицинской помощи возобновили в десяти московских стационарах, которые ранее оказывали медпомощь для пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы десять городских стационаров. В перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тысяч коек», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что на этой неделе к стандартному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн № 2. Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы № 31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн № 1 и 3. Все эти стационары уже приняли более 7-8 тысячи пациентов.

Так, в первую очередь медики принимают пациентов по профилям «хирургия», «травматология» и «кардиология».

Еженедельно медицинский персонал стационаров, вернувшихся к плановой работе, проходят исследование на коронавирусную инфекцию. Кроме того, пациенты также проходят тестирование на Covid-19, только после получения отрицательного результата врачи приступают к плановому лечению.

Также плановых пациентов госпитализируют с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Врачи ведут прием по записи с интервалами не менее 15 минут.

Для снижения рисков распространения Covid-19 койки в палатах стационаров установлены на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают и обеззараживают в них воздух. Не реже двух раз в день дезинфицируются и обрабатываются высококонтактные поверхности. А для гигиены рук установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители.

Новый стандарт будут соблюдать во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование.

В ближайшее время к стандартному режиму работы вернутся клиники № 17 и 51, больницы № 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого и № 1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина. В них будет подготовлено почти 3 тысячи коек.