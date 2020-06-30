РИАМО - 30 июн. У москвичей с 29 июня появилась возможность перечислить выигрыш в программе «Миллион призов» на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего для участников голосования по Конституции предусмотрено два миллиона призов. Стоимость приза составляет от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

«Баллы, полученные в программе «Миллион призов», теперь можно потратить на благотворительность. Эта возможность стала доступной с 29 июня», - говорится в сообщении.

Так, например, перечислить выигрыш можно фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение», фонду помощи людям с ментальными нарушениями «Единение» и фонду помощи бездомным животным «Котодетки», а также помочь фондам «Дари еду» и «Спешите делать добро!».

Полный список благотворительных фондов и информация о них опубликованы на сайте программы.

Кроме того, москвичи мог обменять призы на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов.

Розыгрыши программы «Миллион призов» будут проходить ежедневно в 22:00 до 1 июля включительно, последний розыгрыш состоится 2 июля в 14:00. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря. Принять участие в программе могут москвичи, пришедшие на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Уже состоялось четыре розыгрыша 978 537 выигрышных кодов участников. Победителями стали 187 351 человек.

Москвичи, пришедшие на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Горожане, которые выбрали электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.