РИАМО - 30 июн. Посетители набережной озера Сенеж в подмосковном Солнечногорске теперь могут купить одноразовые маски и перчатки, там появился вендинговый аппарат, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Комплект защитных средств здесь обойдется в 50 рублей. Приобрести комплект можно загрузив мобильное приложение или наличными», - говорится в сообщении.

Ранее вендинговый автомат по продаже защитных масок появился на автовокзале в Солнечногорске. Одноразовую маску там можно купить за 29 рублей. Автомат размещен в зале ожидания.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области действует масочный режим.

Маска является барьером между носителем вируса и окружающими людьми. Она снижает риск распространения инфекции и заражения. Вместе с этим врачи советуют регулярно мыть руки.