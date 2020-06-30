РИАМО - 30 июн. За прошедшие сутки в трех городских округах Подмосковья обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, находки не представляли угрозы для местных жителей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:25 29 июня поступило сообщение об обнаружении двенадцати боеприпасов времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, поселок Чисмена. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки старые боеприпасы обнаружили в Дмитровском округе и Мытищах. Находки не представляли угрозы для людей.