РИАМО - 30 июн. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, он проголосовал на участке, который расположен в Центральном дворце культуры имени М.И. Калинина, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мне как патриоту своей страны небезразлично будущее нашего государства. Уверен, каждый из нас хочет жить в сильной, современной и прогрессивной России. Стране, идущей в ногу со временем», - сказал Ходырев.

Он также подчеркнул важность этого голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.