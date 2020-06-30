РИАМО - 30 июн. Почти 1,3 миллиарда рублей за оплату коммунальных ресурсов задолжали жители городского округа Солнечногорск, задержки платежей от населения могут негативно сказаться на летней ремонтной кампании ресурсоснабжающих предприятий, сообщается на сайте администрации городского округа.

«С начала режима самоизоляции и введения моратория на штрафные санкции за неоплату жилищно-коммунальных услуг собираемость платежей за коммунальные услуги в Солнечногорье снизилась почти на 40%, просроченная задолженность жителей перед УК составила 1,3 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Из-за задержек оплаты за ЖКУ, управляющие компании городского округа также являются должниками перед ресурсоснабжающими организациями, их долг уже превысил отметку в 630 миллионов рублей. Несмотря на недополученные средства, ресурсоснабжающие организации все же приступили к летней ремонтной кампании.

«Ситуация с несвоевременной оплатой коммунальных платежей может негативно сказаться на своевременном ремонте теплосетей, сетей водоснабжения и электричества. Чтобы не сорвать график ремонтов и обеспечить бесперебойное снабжение в округе теплом и водой в следующем сезоне, коммунальщики просят не накапливать долги по платежам за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать их в срок и в полном объеме», — сказал заместитель главы администрации городского округа Сергей Егоров.

Оплатить задолженность за услуги ЖКХ можно и дистанционно, в личном кабинете ресурсоснабжающих организаций, в кассах МособлЕИРЦ, а также в компании «ИК ЖКХ». Жителям, не имеющим возможность оплатить образовавшуюся задолженность в полном объеме, управляющие компании предлагают заключение договоров реструктуризации задолженности, то есть, поэтапную оплату с внесением приемлемых для граждан сумм денежных средств.