РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил карантин по бешенству животных на территории Можайского городского округа, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (29 июня - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 20 апреля 2020 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Клементьево Можайского городского округа», - говорится в документе.

Также благополучными признаны территории от западной границы деревни Холм на восток до границы Можайского округа, далее на юг вдоль границы Можайского округа до северной границы деревни Облянищево и далее до западной границы деревни Холм.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в июне в Московской области возобновили работу пункты вакцинации животных против бешенства по просьбам граждан и в связи со стабилизацией ситуации с Covid-19.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.