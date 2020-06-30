РИАМО – 30 июн. Определены финалисты конкурса для разработчиков и изобретателей «Новатор Москвы», на конкурс прислали около 500 заявок, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Финалистами стали авторы 30 проектов.

«Финалисты презентуют свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и правительства Москвы. Затем экспертная комиссия определит победителей. Обладателями премий станут 15 индивидуальных участников или коллективов до пяти человек», — сказала заммэра – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в финал попали такие проекты, как биокомпозитные материалы для протезирования суставов, микробот, прозрачные интерактивные дисплеи, система мониторинга здоровья тяжелобольных, люминисцентный материал для энергоэффективного освещения и другие.

Победители смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей, их выберут в трех номинациях – «Проект будущего», «Меняющие реальность», «Лидеры инноваций». В каждой номинации есть пять направлений, связанных с медициной и фармацевтикой, энергетикой, искусственным интеллектом и ИТ, городской средой и транспортом.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что больше всего заявок поступило по номинации «Меняющие реальность». При этом многие из авторов уже создали стартапы. Около 200 разработок – на стадии идеи.

Конкурс «Новатор Москвы» учредили в августе прошлого года. Премии за лучшие проекты присуждают гражданам РФ, которые живут или ведут деятельность в Москве.