РИАМО - 30 июн. Центр помощи нуждающимся семьям «Лотос», являющийся проектом благотворительного фонда «Дари Добро», открылся в Солнечногорске для дарителей и нуждающихся после снятия ограничительных мер, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В помещении, оборудованном в стиле магазина одежды, организована приемка и раздача одежды, обуви, средств личной гигиены, товаров для детей, бытовой техники и другого. В преддверии открытия там была проведена генеральная уборка и дезинфекция», - говорится в сообщении.

Вещи принимаются по адресу: Солнечногорск, улица Военный городок, строение 20/1. График: вторник — пятница — с 14:00 до 17:30, суббота — с 12:00 до 14:00, понедельник, воскресенье — выходные дни. 16-е число каждого месяца — санитарный день.

«Вещи здесь не продаются, а раздаются социально незащищенным людям бесплатно. За время работы проекта более тысячи семей, инвалидов и стариков получили различную помощь и поддержку», — рассказали в Фонде.

Ежемесячно центр посещают более 350 человек. Фонд оказывает адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим особенных детей, неполным семьям, детям-сиротам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, ветеранам, одиноким пенсионерам.