РИАМО - 30 июн. В Коломенскую центральную больницу поступило новое диагностическое оборудование, предназначенное для стационаров, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте администрации городского округа.

Оборудование закуплено по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«В больницу направлены ультразвуковая диагностическая система и видеоэндоскопическая стойка с двумя бронхоскопами. Оборудование установлено в приемном отделении инфекционного центра, созданного в здании бывшего роддома, и используется для диагностических исследований пациентов, поступающих на лечение в стационар», – сказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

В данный момент в инфекционных стационарах Коломенской больницы продолжают лечение около 100 пациентов с коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 57 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией.