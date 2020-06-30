РИАМО - 30 июн. Солистка ансамбля русской народной песни «Берегиня» Виктория Юденкова стала лауреатом III степени Всероссийского открытого дистанционного вокального конкурса «Голос России» в номинации «Народное пение» с песней «Ой, стога, стога» в возрастной группе 18+, сообщается на сайте администрации городского округа.

Организатором конкурса выступает Российское агентство творческих технологий «Конкурсант».

«Участниками события стали солисты-вокалисты, ансамбли и хоры учебных заведений, учреждений дополнительного образования, домов и дворцов культуры, вокальных студий, центров эстетического воспитания из России и стран ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в номинациях: Эстрадное и джазовое пение; Академическое и хоровое пение/ эстрадные переложения русских песен и романсов, советские песни, песни из к/фильмов; Народно-этническое пение/ эстрадные переложения, стилизация; Военно-патриотическая песня; Авторская песня.