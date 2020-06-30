РИАМО - 30 июн. За минувшие сутки в столице умерли 35 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, всего в Москве скончались 3796 человек с данной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В Москве зарегистрировано 220 853 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 102 пациента.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с апреля по июнь в круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавируса в Москве провели свыше 180 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, это почти в два раза больше, чем в поликлиниках за весь прошлый год.

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30 ИЮНЯ

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов