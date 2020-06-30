РИАМО - 30 июн. Во вторник в Москве и Подмосковье воздух может погреться до плюс 24 градусов, сильного ветра и осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24 градуса, по области - 19-24 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В течение дня атмосферное давление будет находиться на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет составлять до 40%.

По словам синоптиков, такая температура, влажность и атмосферное давление соответствуют климатической норме. Погода в регионе будет комфортной для большинства метеозависимых людей.