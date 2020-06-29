РИАМО - 29 июн. В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в Одинцовском городском округе прошел конкурс детского творчества «Скажи нет наркотикам», сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Цель мероприятия - привлечение внимания подростков к проблемам наркомании и наркопреступности, формирование негативного отношения к наркотическим средствам», - говорится в сообщении.

Ребята подготовили рисунки, используя различные техники рисования карандашами и фломастерами. Общественники поблагодарили детей за интересные рисунки, пожелали ребятам активного отдыха во время летних каникул и хорошего настроения.