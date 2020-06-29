РИАМО - 29 июн. Небрежность с газо-воздушным оборудованием могла стать причиной хлопка и последующего пожара в доме на улице Проходчиков в столице, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статьи 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

«По данным следствия, 29 июня 2020 года житель дома, расположенного по улице Проходчиков в городе Москве, проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием. В результате чего произошли хлопок и дальнейшее возникновение пожара, что повлекло причинение вреда здоровью не менее чем двум лицам из числа жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома», — сказала Иванова.

Она добавила, что пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы и жильцы рассказали, что мужчина, в квартире которого произошел хлопок, периодически злоупотреблял спиртным. Его также госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Расследование данного дела продолжается.

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