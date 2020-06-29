РИАМО - 29 июн. За прошедшую неделю Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,3 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО), в сравнении с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 5%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 38 городских округах снизилось число заявок. Топ-5 с наивысшими темпами снижения — Электрогорск (86%), Красноармейск, Озеры и Черноголовка (по 67%), Орехово-Зуевский округ (56%). При этом из Лотошина и Серебряных Прудов в ЕДС за неделю не пришло ни одной заявки.

«Наибольшее количество заявок поступило в категориях «Ненадлежащая уборка подъездов», «Неисправности дверей в местах общего пользования» и «Неисправности лифтового оборудования». Они взяты на особый контроль Госжилинспекции», - говорится в сообщении.

Обращений по вопросам нарушения периодичности уборки, наличия мусора и грязи в подъездах стало меньше в 22 городских округах. В тройку лучших вошли Ленинский округ (72%), Дмитровский округ (70%) и Шатура (67%). Ни одной заявки в ЕДС по данной категории не направили на минувшей неделе жители Дзержинского, Егорьевска, Можайского округа и Озер.

«Количество заявок на ремонт входных дверей снизилось в 18 муниципалитетах. Лидерами по темпам снижения стали Дубна и Лосино-Петровский (по 67%), Солнечногорск (50%). При этом из семи муниципалитетов – Егорьевск, Истра, Кашира, Сергиево-Посадский, Серпухов, Фрязино, Электросталь – за неделю не поступило ни одного такого обращения», - добавляется в материале.

Лидерами среди 19 муниципалитетов, продемонстрировавших снижение числа заявок в категории «Неисправности лифтового оборудования», стали городские округа Домодедово (71%), Наро-Фоминский (50%), Люберцы (45%). Также во Власихе, Кашире, Лыткарине, Ступине, Фрязине и Электрогорске заявок не было совсем.

Меры особого контроля работ в категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы» (второе место на позапрошлой неделе) способствовали ее уходу из проблемной тройки с одним из наибольших процентов снижения (минус 36% в среднем по области). В этой категории лидируют Богородский округ (81%), Красногорск (72%), Долгопрудный (67%).

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина отметила, что количество заявок в категории «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД» за неделю снизилось более чем наполовину. В рейтинге волнующих жителей Подмосковья жилищно-коммунальных проблем она теперь занимает 30 место.