РИАМО - 29 июн. Около 60 московских медиков, которые уехали лечить от коронавируса пациентов в других регионах России, вернулись в город, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Медбригады посетили 62 медицинские организации в 27 населенных пунктах России и проконсультировали свыше 2,2 тысячи пациентов в Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Забайкальском крае, на Камчатке, во Владимире и Пскове.

«По инициативе столичных медиков 57 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии были транспортированы из отдаленных населенных пунктов в крупные Covid-центры, четверо из них – с привлечением санитарной авиации», - говорится в сообщении.

В Псков, Ямало-Ненецкий округ и на Камчатку уже прибыли новые медицинские бригады из Москвы.

Всего с конца мая в регионы было направлено 17 бригад - более 130 московских медиков. В общей сложности за месяц врачи осмотрели 5,2 тысячи россиян.

В составе каждой мультидисциплинарной бригады, направляемой в регионы, работают пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги, реанимационные медсестры и другие специалисты с опытом перепрофилирования стационаров для лечения коронавируса.

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29 ИЮНЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

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- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов