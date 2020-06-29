РИАМО - 29 июн. «Мострансавто» завершило ремонт еще 11 автомобилей скорой помощи, всего на подмосковные станции было передано 59 машин, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Все работы проводились предприятием в рамках поддержки ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи».
«Такое сотрудничество возлагает на нас ответственность: от качества и надежности ремонта зависит безопасность и комфорт персонала и пациентов», – отметил представитель «Мострансавто».
Ремонтные работы проводились в сервисных центрах предприятия в Коломне, Подольске, Одинцове и Сергиевом Посаде, а также на базе некоторых филиалов. Специалисты сделали диагностику и отремонтировали тормозные системы, рулевое управление и ходовые части машин, системы отопления, заменили и отремонтировали двигатели, установили новые запасные части и комплектующие.
Предприятие активно участвует в программах поддержки медработников, разработанных правительством Московской области. В связи с повышенной потребностью в водителях службы скорой помощи сотрудники компании временно пересели за рули скорых. После нормализации ситуации и прохождения медосмотра они вернутся к выполнению своих обязанностей в «Мострансавто».
Также автобусы организации задействованы в транспортировке медицинского персонала от мест временного проживания до больниц.
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