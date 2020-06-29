РИАМО – 29 июн. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что страны, где удалось снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, откроют границы тогда, когда это будет безопасно для всех, сообщает kp.ru.

Европейские страны планировали открыть границы с 1 июля, но из-за новых вспышек коронавируса в разных странах в государства Евросоюза не будут пускать всех. В связи с этим был составлен список стран, жители которых могут посетить Европу. Россия в этот список не попала.

«Ограничения, которые страны принимают, это их суверенное право. Конечно, будем следить за этим, но рекомендаций по этому поводу сейчас никто не дает, потому что практически вирус еще движется везде», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что в странах, где удалось снизить заболеваемость, боятся нового завоза инфекции, поэтому передвижение будет возможно, когда это будет безопасно для всех. В то же время некоторые страны с благополучной ситуацией уже открыли границы для туристов. Однако преждевременное открытие может привести к новым вспышкам инфекции, как это случилось в США и Латинской Америке.

Вуйнович отметила, что в ВОЗ будут очень много работать по вопросу возобновления туризма.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- ВОЗ отметила ускорение распространения Covid-19. Сейчас у коронавируса еще имеется большое пространство для распространения.

- Самые важные новости дня в карточках

- ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.

- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.

- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов