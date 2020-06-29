РИАМО – 29 июн. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что страны, где удалось снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, откроют границы тогда, когда это будет безопасно для всех, сообщает kp.ru.
Европейские страны планировали открыть границы с 1 июля, но из-за новых вспышек коронавируса в разных странах в государства Евросоюза не будут пускать всех. В связи с этим был составлен список стран, жители которых могут посетить Европу. Россия в этот список не попала.
Она добавила, что в странах, где удалось снизить заболеваемость, боятся нового завоза инфекции, поэтому передвижение будет возможно, когда это будет безопасно для всех. В то же время некоторые страны с благополучной ситуацией уже открыли границы для туристов. Однако преждевременное открытие может привести к новым вспышкам инфекции, как это случилось в США и Латинской Америке.
Вуйнович отметила, что в ВОЗ будут очень много работать по вопросу возобновления туризма.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- ВОЗ отметила ускорение распространения Covid-19. Сейчас у коронавируса еще имеется большое пространство для распространения.
- Самые важные новости дня в карточках
- ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.
- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.
- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.
- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.
- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.
- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов
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