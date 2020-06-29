РИАМО - 29 июн. Специалисты «Мосприроды» на демонстрационной пасеке в Кузьминском лесопарке успешно вывели молодых пчеломаток породы карпатка, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Летние работы по замене пчелиных самок в семьях вышли на финальную стадию. Для замены старых пчелиных маток, которые со временем приносят все меньший расплод, и для поддержания в улье более сильного поголовья пчел пасечники выводят молодых маток и заменяют ими старых.

«Весь процесс от рождения матки до выхода ее из кокона занимает 23 дня. Работа ювелирная, матководу нельзя ошибиться. Ведь если он опоздает в работе хотя бы немного, то весь процесс нарушится», - говорится в сообщении.

При успешном выполнении всех процедур, появляются более сильные пчелосемьи, которые приносят больше нектара и пыльцы, производят опыление на большей площади и большего количество растений.