РИАМО - 29 июн. Надежность электроснабжения потребителей Звенигорода Одинцовского городского округа повысится благодаря новым кабельным линиям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В рамках инвестпрограммы работы проведет Одинцовский филиал компании АО «Мособлэнерго».

«Работы по прокладке двух кабельных линий электропередачи пройдут на Ратехинском шоссе в районах Лапинского и Зареченского переулков. Работники АО «Мособлэнерго» планируют проложить 3,75 тысячи метров электрокабеля», - говорится в сообщении.

Также в этом году Одинцовский филиал реализует в Звенигороде программу капитального ремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации АО «Мособлэнерго». В соответствии с программой планируется проведение капремонта кабельной линии 6 кВ, расположенной на улице Игнатьевской. Линия обеспечивает электричеством жилые дома и храм Александра Невского.